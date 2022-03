Ucraina: Zingaretti, pronto piano di accoglienza da 10 mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La Protezione civile del Lazio è pronta ad attivare un piano di accoglienza per fronteggiare l'emergenza Ucraina da 10mila posti". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in una nota. "Siamo pronti a riattivare le convenzioni stipulate durante l'emergenza Covid e Afghanistan. Tra alberghi, case vacanze e istituti religiosi la Regione Lazio è pronta a mettere a disposizione di coloro che fuggono dal conflitto in Ucraina fino a 10mila posti. Chiaramente il nostro impegno non si esaurisce qui e qualora i flussi migratori dovessero aumentare saremo qui a fare la nostra parte, al fianco del popolo ucraino". La Prefettura di Roma intanto ha convocato per lunedì mattina la prima riunione dell'Unità di crisi regionale. (Com)