Roma: Baldassarre (Lega), comune riveda decisione contro campagna pro vita

- "La rimozione dei cartelloni della campagna Pro Vita da parte del Comune di Roma, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale dei diritti della donna, è inaccettabile e pretestuosa. Mi chiedo cosa possa esserci di violento, sessista e contro la parità di genere in un manifesto che celebra la nascita e che difende il sacrosanto diritto di una donna a diventare mamma. Per questo, presenteremo un'interrogazione alla Commissione Europea per tutelare diritti basilari, come quelli di opinione e pensiero, ma allo stesso tempo, chiedo all'Amministrazione comunale di bloccare la rimozione dei manifesti Pro vita". Così in una nota l'eurodeputato Simona Baldassarre, responsabile del dipartimento Famiglia della Lega. "Invece di fossilizzarsi su idee e credenze che di certo non giovano alla nostra società, l'assessore alle Pari Opportunità si dedichi davvero ai problemi reali, difendendo e tutelando gli interessi delle donne, magari in difficoltà, che desiderano avere un figlio. Dare la vita è il più bel messaggio che si possa offrire, in un momento in cui prevalgono morte, paura e distruzione. Dispiace sapere che c'è chi, accecato dall'ideologia, non sia in grado di riconoscere neanche un messaggio di speranza". (Com)