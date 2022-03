Ucraina: Fmi, guerra avrà "grave impatto" su economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina avrà un "grave impatto" sull'economia globale. Lo ha reso noto il Fondo monetario internazionale (Fmi), rilevando come l'invasione russa stia già facendo aumentare i prezzi dell'energia e dei cereali. Già la prossima settimana l'Fmi prevede di discutere e approvare la richiesta dell'Ucraina di uno stanziamento di 1,4 miliardi di dollari. "Sebbene la situazione rimanga altamente fluida e le prospettive siano soggette a straordinaria incertezza, le conseguenze economiche sono già molto gravi", si legge nella nota del Fondo. "La guerra in corso e le sanzioni associate avranno anche un grave impatto sull'economia globale", prosegue il comunicato. (Nys)