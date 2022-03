Ucraina: forze russe occupano ospedale psichiatrico 60 chilometri a nord ovest di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale psichiatrico di Borodyanka, una città situata 60 chilometri a nord ovest di Kiev, la capitale dell'Ucraina, è stato preso sotto il controllo delle forze russe. Secondo quanto riferisce "Hromadske", che cita il governatore regionale di Kiev Oleksiy Kuleba, all'interno della struttura sanitaria ci sarebbero circa 670 pazienti. "Al momento non sappiamo come evacuare queste persone, come riuscire ad aiutarle", ha detto Kuleba. "Stanno finendo l'acqua e le medicine. Queste sono persone con determinati bisogni particolari, hanno bisogno di un aiuto costante e molti di loro sono stati costretti a letto per anni", ha spiegato il governatore secondo cui non si può escludere che l'edificio potesse essere stato minato. (Kiu)