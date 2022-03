Ucraina: media, Bennett ha notificato viaggio a Mosca in anticipo a Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, avrebbe avvisato in anticipo la Casa Bianca del viaggio nella Federazione Russa, dove è in corso l’incontro con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce il giornalista israeliano Barak Ravid su Twitter. Intanto, l’ufficio di Bennett ha fatto sapere che il primo ministro si è recato a Mosca nelle prime ore di questa mattina e l’incontro incentrato sull'Ucraina è in corso da circa due ore e mezza. All’incontro hanno partecipato il ministro dell’Edilizia abitativa, Zee Elkin, che svolge anche il ruolo di traduttore. La delegazione israeliana è composta anche dal direttore della Sicurezza nazionale, Eyal Hulta, e dal consigliere politico, Shimrit Meir. (Res)