Tim: Labriola, reazione Borsa scontata perché numeri differenti

- Il Consiglio d'amministrazione di Tim ha approvato i "conti del 2021 e il piano industriale per i prossimi tre anni. Ieri lo abbiamo presentato al mercato. La reazione in Borsa era abbastanza scontata perché i numeri che abbiamo presentato sono differenti da quelli presentati in passato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in un messaggio ai dipendenti, aggiungendo: "Chiaramente il mercato ha reagito con la modalità di quando si trova davanti cose differenti".(Rin)