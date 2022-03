Ucraina: De Corato, molte famiglie lombarde disponibili ad accogliere profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale a sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato ha partecipato questa mattina al flash mob organizzato da Fratelli d'Italia a Paderno Dugnano contro la guerra tra Russia e Ucraina. "I lombardi sono vicini al popolo ucraino ed esprimono la loro solidarietà con i fatti: molte famiglie si sono rese disponibili ad accogliere i profughi e continua la raccolta e l'invio di beni di prima necessità". "La Lombardia accoglie, a livello regionale, il maggior numero di ucraini in Italia: 54.754 mila persone, equivalenti al 23,2 per cento, poco meno di un quarto del totale nazionale. Si tratta per la maggior parte di persone integrate nella società, che lavorano e che rappresentano un tassello prezioso nelle nostre comunità. Questa guerra ci riporta a un passato a cui l'Europa non deve più tornare, la comunità internazionale faccia di tutto per arrivare al cessate il fuoco", conclude De Corato. (Com)