Cassino: drogato minaccia assistente sociale che gli ha tolto la custodia dei figli, denunciato

- Alla guida della sua auto con i figli di 5 e 14 anni a bordo, sotto effetto di cannabinoidi e anfetamine, è protagonista di un incidente stradale con il coinvolgimento di altri veicoli. L'auto dell'uomo, un 48enne residente a Sant'Apollinare, si è ribaltata. Per lui ferite e contusioni guaribili in 10 giorni, per una delle figlie invece, la frattura di un arto e un leggero trauma cranico per 30 giorni di prognosi. Dopo la positività alle droghe, è stata avviata la procedura di revoca della custodia dei figli. L'uomo allora, ritenendo responsabile della procedura una assistente sociale del luogo, ha iniziato a tormentarla e minacciarla telefonicamente. Per questo motivo il 48enne, che dopo l'incidente era stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e sottoposto al ritiro della patente di guida, è stato denunciato dai carabinieri della Sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cassino per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. (Rer)