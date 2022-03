Ucraina: Onu, 351 civili morti e 707 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 351 civili morti e 707 feriti il bilancio delle vittime civili registrato in Ucraina dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), dall'avvio dell'operazione militare russa, il 24 febbraio scorso fino alla mezzanotte del 4 marzo. Lo riferisce oggi l'Ohchr sul proprio sito internet. Tra i civili uccisi vi sono: 71 uomini, 41 donne, otto ragazzi e quattro ragazze, dieci bambini e 217 adulti il ​​cui sesso è ancora noto. Nei territori delle regioni di Donetsk e Luhansk, l'Ohchr ha registrato 86 morti e 385 feriti. Nelle altre regioni dell'Ucraina e nella capitale Kiev l'Ohchr ha verificato la morte di 265 civili e 322 feriti. L'Ohchr ritiene che le cifre reali siano considerevolmente più elevate, soprattutto nel territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni, poiché la ricezione di informazioni da alcune località in cui sono in corso intensi combattimenti è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. (Res)