Ucraina: Landini, guerra non si ferma con armi, serve diplomazia Onu e Nato

- La guerra non si ferma con altre guerre o inviando armi al popolo ucraino, non è questa la scelta da compiere. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione nazionale "Cessate il fuoco. Per un'Europa di pace", convocata a Roma dalla Rete italiana pace e disarmo. La guerra "si ferma inviando in Ucraina l'Onu e la Nato con l'obiettivo di avere uno strumento per impedire di avere il ritorno della guerra", ha spiegato. "Oggi è il momento che la diplomazia si metta in movimento con responsabilità. Abbiamo bisogno di dire con chiarezza che è il momento del disarmo, di ridurre le spese militari", ha ribadito Landini. (Rin)