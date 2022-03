Ucraina: vicepremier Vereshchuk, in programma anche evacuazione periferia di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta preparando dei corridoi umanitari anche per gli abitanti della periferia della capitale Kiev. Lo ha reso noto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk secondo quanto riporta il sito ucraino "Strana". "È in programma anche l'evacuazione dalla periferia di Kiev. Stiamo preparando i corridoi per Sumy, Kharkiv, Kherson, stiamo elaborando il percorso con l'amministrazione militare, le Forze armate ucraine, il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. La Croce Rossa ha un ruolo particolarmente importante in quanto deve aiutare i civili come intermediario in un difficile lavoro di creazione di corridoi", ha detto Vereshchuk. La vicepremier ha aggiunto che i colloqui sui corridoi umanitari sono in corso. "Spero che donne, bambini e anziani vengano evacuati domani", ha detto Vereshchuk. (Kiu)