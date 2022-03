Trasporti: Rfi, al via lavori di manutenzione alla stazione di Orte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via lavori di manutenzione alla stazione di Orte. I cantieri, necessari per continuare a garantire alti standard di sicurezza e regolarità della circolazione, riguarderanno in particolare gli impianti di sicurezza e segnalamento, il dispositivo di trazione elettrica e i binari. Per questa ragione tutti i lunedì di marzo (il 7, 14, 21 e 28) alcuni treni delle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, Terni–Rieti L’Aquila, Firenze–Roma e Ancona/Perugia/Foligno – Orte – Roma subiranno delle variazioni alla circolazione e in alcuni casi sarà attivato un servizio bus. Per la realizzazione dell’opera si alterneranno circa 30 persone tra tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e imprese appaltatrici. Tutte le modifiche all’offerta sono consultabili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria. Lo rende noto Rfi. (Com)