Ucraina: Fratoianni, da Roma grande messaggio collettivo contro aggressione russa

- Oggi a Roma con il movimento pacifista italiano, con i sindacati, con le associazioni, con tutti coloro che pensano che per fermare subito l'aggressione russa, perchè tacciano le armi e torni la diplomazia, occorre investire sulla pace. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti durante il corteo per la pace che sta attraversando le vie di Roma. "Se vuoi la pace, prepara la pace - prosegue il leader di Si - , questa è l'unica strada percorribile per evitare che la guerra continui e scateni la sua furia devastante, su coloro che sono le prime vittime, cioè i civili". "Si torni subito al tavolo negoziale, si imponga la diplomazia - conclude Fratoianni - per fermare questo drammatico conflitto e questa inaccettabile aggressione. E il grande successo di questa manifestazione, le decine e decine di migliaia di persone che sono in queste strade chiedono questo, qui, ora, subito". (Rin)