Viabilità: Aspi, chiusure sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Gallarate-Gattico a partire da martedì 8

- Autostrade per l'Italia informa che sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 marzo sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Besnate o di Castelletto Ticino. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiusa la stazione di Lainate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese. Agli automobilisti in transito viene consigliato, in entrata verso Varese, di dirigersi verso Legnano sulla stessa A8 o Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso; in uscita da Varese, di dirigersi verso Origgio. Nella stessa notte, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate sulla A52 Tangenziale nord di Milano. Nella notte tra giovedì 10 marzo e venerdì 11, verrà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, sulla A8 Milano-Varese, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa, rientrare dallo stesso in direzione di Varese fino all'allacciamento con la A4 e uscire allo svincolo di Pero. Sempre nella stessa notte tra giovedì 10 e venerdì 11, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, viene consigliato di uscire allo svincolo di Baranzate sulla A52 Tangenziale nord di Milano. Infine, Da venerdì 11 a lunedì 14, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita. In alternativa, viene consigliato di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate. (Com)