Russia-Regno Unito: ministero Esteri Mosca, risponderemo a sanzioni in modo altrettanto duro

- La Russia non ha altra scelta che rispondere alle sanzioni imposte dal Regno Unito con contromisure altrettanto dure. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una nota. "L'isteria delle sanzioni, in cui Londra gioca uno dei ruoli principali - se non il ruolo principale - non ci lascia altra scelta che adottare misure proporzionate e dure in risposta", ha affermato la portavoce. "Indubbiamente comporteranno l'indebolimento degli interessi del Regno Unito in Russia. Anche se la stessa Londra ha fatto abbastanza in tal senso negli ultimi giorni", ha aggiunto. (Rum)