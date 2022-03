Russia: "El Mundo", oligarchi in cerca di porti sicuri per yacht di lusso dopo sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oligarchi russi sono alla ricerca di porti sicuri per i loro yacht da quando l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno annunciato severe sanzioni alle loro proprietà (yacht, appartamenti di lusso, jet privati). Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", la gran maggioranza delle loro imbarcazioni appartengono a società offshore registrate in diverse parti del mondo, dall'Isola di Man alle Cayman e gli oligarchi sono alla ricerca di porti in cui sfuggire a queste misure. Uno dei "paradisi" per le imbarcazioni di lusso russe è in particolare il Montenegro dove sarebbero attraccati almeno quattro yacht di oligarchi nel porto esclusivo di Tivat. Una di queste è la Galactica Super Nova, di proprietà di Vagit Alekperov, presidente del gigante energetico russo Lukoil e proprietario del 36,8 per cento della squadra di calcio Spartak Mosca. La nave di 70 metri è entrata nel porto di Tivat il primo marzo dopo aver lasciato Barcellona il giorno prima. Lukoil non è soggetta alle sanzioni europee, ma data la sua importanza per l'economia russa, gli analisti sospettano che potrebbe entrare a breve nella lista. (segue) (Spm)