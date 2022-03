Russia: "El Mundo", oligarchi in cerca di porti sicuri per yacht di lusso dopo sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tivat è ormeggiato anche il Trident, uno yacht di proprietà del magnate ucraino Ihor Kolomoisky, che è sotto sanzioni statunitensi per il presunto coinvolgimento in corruzione e violazioni dei diritti umani ed è noto per i suoi legami con l'attuale presidente ucraino, Volodimir Zelensky, la cui campagna elettorale contava molto sul sostegno di Kolomoisky. Il principale organismo di controllo anti-corruzione del Montenegro (Mans) ha evidenziato come il Paese sia un "rifugio sicuro per nascondere beni che possono essere soggetti a procedimenti legali internazionali o sanzioni". Lontano dai lidi europei, c'è Eclipse di Roman Abramovich, petroliere e proprietario del club di calcio inglese Chelsea, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato di voler vendere. A Dubai c'è A Sailing Yacht di Andrey Melnichenko. Con un valore stimato di 23 miliardi di dollari, Melnichenko possiede una quota di maggioranza nella più grande azienda chimica russa, Euro Chem, e nella più grande azienda di carbone russa, Suek. (Spm)