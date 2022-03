Ambiente: inaugurato a Frosinone ecocentro comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha inaugurato il centro raccolta materiale in via delle Dogane, nei pressi dell'ex Mtc. Erano presenti gli assessori Riccardo Mastrangeli e Rossella Testa e i consiglieri Domenico Fagiolo, Sergio Verrelli e Corrado Renzi, insieme al funzionario dell'ufficio ambiente dott. Giuseppe Sarracino e al dipendente Maurizio Quatrini, al dirigente arch. Elio Noce, al dott. Anselmo Pizzutelli e al responsabile De Vizia, Antonio Spinelli. Con la messa in funzione della struttura (che sarà aperta al pubblico da mercoledì 9 marzo dalle ore 8:00), l'amministrazione Ottaviani intende proseguire nella valorizzazione ambientale finalizzata alla salvaguardia e alla tutela dell'ecosistema. (segue) (Com)