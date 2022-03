Ambiente: inaugurato a Frosinone ecocentro comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i materiali che i cittadini residenti a Frosinone potranno conferire, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00: toner, cartucce, stampanti; carta e imballaggi in cartone; imballaggi in plastica, metalli e in vetro; contenitori etichettati T e F; pneumatici fuori uso; piccole quantità di inerti; sfalci e ramiglie; piccole quantità di umido; rifiuti elettrici ed elettronici; oli e grassi vegetali, oli minerali; farmaci; pile e accumulatori; legno; metallo; ingombranti e beni durevoli; lampade e tubi catodici. (segue) (Com)