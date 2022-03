Ambiente: inaugurato a Frosinone ecocentro comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'apertura dell'ecocentro, a partire da mercoledì prossimo, il Comune di Frosinone mette a segno un'ulteriore innovazione di carattere ambientale e tecnologico – ha dichiarato in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani –. I dipendenti comunali, coordinati dall'assessore Massimiliano Tagliaferri, che ha creduto sempre nella bontà del progetto, hanno lavorato alacremente per la realizzazione di questa opera, per cui la De Vizia, come indicato nel capitolato d'appalto, ha portato avanti un investimento importante. Siamo partiti, nel 2012, con percentuali quasi inesistenti di raccolta differenziata, peraltro solo su una parte della città. Siamo ormai stabilizzati a una percentuale che ha superato il 70 per cento, sull'intero territorio comunale, grazie all'impegno di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. La necessità di differenziare gli scarti, infatti, è diventata un'abitudine collettiva che ha permesso al comune di Frosinone di accreditarsi tra i dieci comuni d'Italia più virtuosi", ha concluso il sindaco Ottaviani. (segue) (Com)