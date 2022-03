Ambiente: inaugurato a Frosinone ecocentro comunale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ecocentro fungerà quindi da integrazione e implentazione rispetto alle isole ecologiche mobili già attive nella parte alta e in quella bassa della città, dalle 17:00 alle 21:00. Per quanto riguarda il centro storico, l'ecostazione è presente, ogni lunedì, in piazza Gramsci (prossimità Inps); martedì, largo Turriziani; mercoledì, piazza San Tommaso d'Aquino; giovedì, piazza VI Dicembre; venerdì, via Fosse Ardeatine (piazza scalinata ex magistrale); sabato, incrocio viale Ernesto Biondi con viale Roma. Nella zona di Frosinone bassa, invece, il dispositivo sosta, ogni martedì, a Colle Cottorino (parcheggio cimitero); mercoledì nella piazza Falcone e Borsellino (parcheggio Villa Comunale); giovedì in piazzale Kambo; sabato in piazzale Europa. A queste si aggiungono le isole ecologiche fisse, in corso Lazio (area antistante edificio polivalente) e piazzale Vienna (Cavoni), operative 24/24. È sempre attivo, infine, il ritiro gratuito a domicilio di ingombranti e Raee telefonando al numero verde 800.046.306. (Com)