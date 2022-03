Pakistan: attentato moschea Peshawar rivendicato da Stato islamico, morti salgono a 62

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è ulteriormente aggravato il bilancio dell’attentato di ieri alla moschea sciita di Kocha Risaldar a Peshawar, in Pakistan, rivendicato nella notte dallo Stato islamico. Sono 62 i morti, secondo quanto riferito dal portavoce del Lady Reading Hospital (Lrh), Mohammad Asim. Nell’ospedale erano stati ricoverati 37 dei 194 feriti e cinque di loro, arrivati in condizioni critiche, non sono sopravvissuti alle lesioni. Sette delle vittime sono bambini di età inferiore a dieci anni. Tra i morti c’è anche un agente di polizia, Jamil Khan, che era di guardia all’esterno e che, secondo la polizia, è stato ucciso dall’attentatore suicida prima di entrare nella moschea e farsi esplodere. Secondo la rivendicazione dello Stato islamico l’attentatore, indicato come Julaybib Kabulia, sarebbe di nazionalità afgana. Il ministro dell’Interno, Sheikh Rashid, in un messaggio video su Twitter, ha reso noto che la polizia della provincia di Khyber Pakhtunkhwa e le agenzie di investigazione hanno individuato tre sospetti collegati all’attacco. (Inn)