Russia: arrestata cestista statunitense Griner per possesso di stupefacenti

- La cestista statunitense Brittney Griner è stata arrestata a Mosca dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax”, la giocatrice di pallacanestro, 31 anni, è stata fermata alla dogana dell’aeroporto di Mosca Sheremetjevo con una sigaretta elettronica e dell’olio di cannabis. Per questo reato in Russia si rischiano fra i cinque e i dieci anni di galera. Griner, centro delle Phoenix Mercury, una squadra della Wnba, è arrivata a Mosca da New York lo scorso febbraio per unirsi alla squadra russa dello Ekaterinburg, dove milita da sette anni durante le pause stagionali negli Stati Uniti per mantenersi in forma. Non è chiara la data effettiva in cui sarebbe stata arrestata la cestista, ma i suoi account social non vengono aggiornati dallo scorso 5 marzo. (Rum)