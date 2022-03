Russia: annullate le restrizioni a importazioni agricole da 5 Paesi fra cui Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha annullato le restrizioni per alcune importazioni agricole da cinque Paesi, fra cui Cina, Serbia e Moldova. Lo riferisce l'agenzia "Ria novosti", precisando che la decisione è stata presa dal dipartimento russo per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). "Dal 5 marzo 2022, il Rosselkhoznadzor annulla le restrizioni precedentemente introdotte e riprende l'importazione di prodotti regolamentati in Russia da cinque Paesi", si legge nel comunicato del dipartimento. Secondo Rosselkhoznadzor è consentito importare pere dalla Bosnia Erzegovina, frutta e noci dalla Cina, frutta dalla Moldova, frutta dalla Serbia, patate dal Bangladesh, mele dall'Azerbaigian. (Rum)