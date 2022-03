Usa-Russia: consentito ingresso a volo per consentire partenza diplomatici russi espulsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno approvato un volo noleggiato da Mosca per consentire la partenza dei diplomatici russi presso le Nazioni Unite che sono stati espulsi per abuso dei loro privilegi di residenza. Lo ha annunciato un portavoce del dipartimento di Stato. "Questa eccezione speciale è stata fatta in conformità con i regolamenti federali per garantire che il personale della missione russa e le loro famiglie potessero lasciare il Paese entro la data da noi indicata", ha affermato il portavoce. (Nys)