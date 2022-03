Russia: Putin, governo al lavoro per ampliare misure di sostegno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo sta lavorando per ampliare le misure di sostegno alle imprese, la via d'uscita dalla situazione attuale potrebbe essere garantire la massima libertà economica di fare affari. LO ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando una delegazione di assistenti di volo delle compagnie aeree ricevute in vista della festa dell'8 marzo. "Nelle condizioni in cui ci troviamo ora, può esserci solo una via d'uscita: la massima libertà economica per le persone che fanno affari. Abbiamo già preso una serie di decisioni qui. Il governo sta lavorando per espandere queste misure di sostegno, inclusa la rimozione di varie restrizioni all'attività imprenditoriale", ha detto Putin. (Rum)