Ucraina: Letta, distinguere clan Putin da popolo russo, no a chi fomenta odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "La Russia non è Putin. Farci dire 'i russi sono cattivi' è quel che vuole ma va distinto il suo clan dal popolo russo". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che aggiunge: "Chiude i social per tenerlo in una bolla nascondendo la verità: non c'è belligeranza verso i russi; vogliamo la pace; no a chi fomenta odio tra russi e ucraini", conclude. (Rin)