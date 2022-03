Ucraina: migliaia di persone protestano a Kherson contro l'occupazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone starebbero protestando a Kherson, città meridionale dell’Ucraina, contro l’occupazione della città da parte dei militari russi. Diversi media internazionali riferiscono che questa mattina circa 2 mila persone sono scese in piazza per protestare e hanno marciato per il centro della città, sventolando bandiere e cantando l'inno nazionale ucraino mentre intonavano slogan come: "I russi devono andare a casa" e "Kherson è Ucraina". (Rel)