Spagna: ad Alicante sarà allestito uno dei tre centri di accoglienza per profughi ucraini

- La Spagna sta predisponendo tre grandi centri di accoglienza per le persone in fuga della guerra in Ucraina, uno dei quali ad Alicante (Valencia) regione dove vivono già circa 21 mila ucraini. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", lo ha annunciato il ministro della Presidenza, Felix Bolanos, al termine dell'incontro con il presidente della Comunità valenciana, Ximo Puig. La regione si è impegnata ad offrire diversi spazi al ministero delle Migrazioni e ha garantito "l'unità d'azione e la capacità di cooperazione" che è stata dimostrata altre volte tra le due istituzioni. Ximo Puig ha anche annunciato che la prossima settimana sarà inviato in Ucraina il primo convoglio di solidarietà della Comunità valenciana, per il quale si sta raccogliendo materiale nei tre centri logistici allestiti a questo scopo: Feria de Valencia, la Città della Luce di Alicante e uno spazio messo a disposizione dal Consiglio provinciale di Castellón. (Spm)