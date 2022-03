Ucraina: Blinken a Wang, mondo osserva chi difende “libertà, autodeterminazione e sovranità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico col ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, sulla “guerra premeditata, non provocata e ingiustificata di Mosca contro l’Ucraina”. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato statunitense, Ned Price. Blinken, si legge, ha osservato che “il mondo sta guardando per vedere quali nazioni difendono i principi di base di libertà, autodeterminazione e sovranità”. Il segretario di Stato ha anche sottolineando che “il mondo sta agendo all’unisono per ripudiare e rispondere all’aggressione russa, assicurando che Mosca pagherà un prezzo elevato”.(Nys)