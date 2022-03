Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nel centro della Capitale e nelle periferie, che hanno portato all’arresto di 14 persone con le accuse, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 65enne romano, con precedenti, che, dopo essere stato fermato per un controllo a bordo della sua auto in via degli Archetti, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. I carabinieri, infatti, hanno trovato e sequestrato 2.353 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1.350 kg, 2 panetti della stessa droga per un peso complessivo di 400 grammi, materiale idoneo al confezionamento, due bilancini di precisione e 2.890 euro, ritenuti provento di attività illecita. La sostanza stupefacente era occultata all'interno di un vano ricavato modificando artificiosamente il cruscotto anteriore lato passeggero, con apertura meccanica. (segue) (Rer)