Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A finire in manette anche un 21enne di origini cubane che, al termine di un’attività info-investigativa effettuata dai carabinieri della Stazione Roma La Storta, hanno fatto scattare un blitz all’interno dell’appartamento del giovane ed hanno trovato 37 grammi di cocaina, 31 grammi di hashish e 500 euro in contanti. In via F. Borromeo, in zona Primavalle, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 27enne romano, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 7 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 700 grammi, e circa 1.700 euro in contanti. (segue) (Rer)