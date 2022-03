Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne del Gambia è stato arrestato dopo essere stato “pizzicato” dai carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro in via Francesco Cancellieri, dopo aver ceduto un involucro di eroina ad un altro soggetto, dietro il compenso di 50 euro. Gli stessi carabinieri hanno anche arrestato due uomini originari della Guinea, di 44 e 26 anni, sorpresi, in concorso tra loro, a cedere 3 dosi di eroina ad una 43enne romana in viale della Serenissima. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di altre 4 dosi della stessa droga e 150 euro. Il 44enne dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale perché ha colpito i Carabinieri con calci e pugni nel tentativo di fuggire. (segue) (Rer)