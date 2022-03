Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Portuense, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno arrestato un 56enne che, dopo essersi mostrato con un atteggiamento nervoso, ha spinto i militari ad eseguire un controllo approfondito. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 1.2 kg di marijuana, 300 gr di hashish, 370 grammi di cocaina e una pistola Smith Wesson calibro 357 magnum, in perfette condizioni, denunciata rubata nel 2015, illecitamente detenuta, e 6 colpi calibro 38 special. In via Casal Boccone, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro hanno fermato un 31enne romano che, alla vista dei militari ha cercato di evitare il controllo. I carabinieri hanno poi accertato che il 31enne aveva diversi involucri contenenti dosi di cocaina per un peso complessivo di 128 g e lo somma contante di 420 euro, ed è stato arrestato. (segue) (Rer)