Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro (5)

- A Torpignattara, i carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno fatto scattare una perquisizione in un’abitazione di un 47enne romano dove hanno rivenuto e sequestrato, all'interno di un mobile della camera da letto, 75 grammi di hashish, 10 dosi di cocaina, un involucro in cellophane contenente 210 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due cittadini delle Filippine di 31 e 25 anni, fermati in viale Jonio a bordo di un’utilitaria, trovati in possesso di circa 3 grammi di shaboo e la somma contante di 480 euro. (segue) (Rer)