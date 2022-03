Roma: controlli antidroga, 14 arresti, sequestrati 6 chili di stupefacenti, una pistola e 6mila euro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo Scalo Termini in via Giolitti, hanno controllato un 26enne tunisino, senza fissa dimora, poiché notato in atteggiamento sospetto ed è stato trovato in possesso di 6 involucri di hashish, nascosti in bocca. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche un coltellino multiuso, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. In manette è finito anche un 65enne, originario di Catanzaro ma residente a Roma, che, ad esito di un controllo, è stato trovato, dai carabinieri della Stazione Roma Ottavia, in possesso di 14 dosi di cocaina e 2.455 euro. I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 21enne del Senegal, sorpreso in via Santa Rita da Cascia a cedere dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato alla Prefettura. (Rer)