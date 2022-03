Russia: Lavrov, per colloqui aspettiamo informazioni da parte ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta aspettando la risposta da parte ucraina per il proseguimento dei colloqui volti a trovare una soluzione alla crisi in atto fra i due Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in conferenza stampa con l'omologo kirghiso, Ruslan Kazakbaev. Lavrov ha precisato che la parte russa è pronta per una nuova tappa di trattative, ma la delegazione ucraina non ha ancora dato informazioni a riguardo. "E' una situazione strana: tutti vogliono raggiungere un'intesa eppure sembra che gli ucraini inventino dei motivi per tirare per le lunghe, per rimandare, aggiornare i termini dell'incontro. Non abbiamo notizie su una nuova data", ha detto Lavrov. Il ministro russo ha osservato "che questo non aggiunge ottimismo", definendo poi "rabbiose" le ultime dichiarazioni del presidente ucraino Volodymiyr Zelensky che "ha perfino ripreso la Nato" con dichiarazioni "molto forti contro i suoi stessi tutor". Secondo Lavrov, questi segnali indicano che Zelensky vorrebbe risolvere il conflitto "con la partecipazione della Nato e non attraverso i colloqui". "Vuol dire che non sente neanche le dichiarazioni che provengono da Berlino e Parigi", ha proseguito Lavrov. Il ministro ha concluso che però "Zelensky è un tipo umorale". "Quindi speriamo bene", ha concluso Lavrov. (Rum)