Roma: controlli sul territorio, chiuso bar, sanzioni per 10 mila euro e 5 senza Green pass

Ieri gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, unitamente agli agenti di Polizia Locale Roma Capitale, hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali. In via Casilina n. 2131, presso un negozio di frutta è stato rilevato un arbitrario ampliamento della superficie adibita alla vendita al pubblico. Al proprietario è stata pertanto applicata la sanzione amministrativa e la conseguente sanzione pecuniaria. Inoltre, in un bar di via Casilina e in un bar di via Prenestina, sono stati sorpresi e sanzionati all'interno di ciascuno di essi avventori privi di green pass. Pertanto, sono stati sanzionati i rispettivi titolari per non aver ottemperato all'obbligo di controllo della certificazione verde, permettendo agli avventori di accedere all'interno dei locali senza i previsti controlli.