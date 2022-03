Roma: controlli sul territorio, chiuso bar, sanzioni per 10 mila euro e 5 senza Green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli per la verifica del possesso della certificazione verde sono stati estesi anche alla vicina fermata Atac di Torre, tanti i cittadini risultati in regola. Sempre ieri gli agenti del Commissariato Torpignattara, hanno provveduto, in collaborazione con il personale della Polizia Locale Roma Capitale e della Asl Roma 2 Sian, al controllo di un esercizio commerciale sito in Largo Irpinia. Nel bar in questione è stata rilevata la trasgressione alla normativa anti-covid e la mancanza delle specifiche autorizzazioni comunali. Riscontrate, inoltre, le pessime condizioni igieniche, in particolare la presenza di blatte, escrementi di topo e di uno scorpione. E' stata, pertanto, sospesa l'attività dell'esercizio fino al ripristino delle necessarie condizioni igienico sanitarie. (segue) (Com)