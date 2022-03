Roma: controlli sul territorio, chiuso bar, sanzioni per 10 mila euro e 5 senza Green pass (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, ieri sera, gli investigatori del commissariato Colombo, in collaborazione con gli agenti dei commissariati Sant'Ippolito, Ponte Milvio, gli uomini delle Sezioni Volanti, una unità Cinofili Antidroga, unitamente al personale della Polizia Locale Roma Capitale hanno effettuato servizi antiprostituzione e mirati servizi a tutela della sicurezza delle infrastrutture di trasporto urbano della metropolitana linea B, in particolare in corrispondenza della fermata metro "Basilica San Paolo". Durante i controlli sono state identificate 215 persone di cui 15 stranieri, 35 veicoli controllati e 2 contestazioni per violazione del codice della strada. Inoltre sono stati identificati 7 parcheggiatori abusivi per i quali verrà proposto il provvedimento amministrativo Dacur ( Divieto di accesso in aree urbane). (Com)