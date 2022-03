Sri Lanka: Commissione servizi pubblici, interruzioni elettricità ridotte al minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione servizi pubblici dello Sri Lanka (Pucsl) ha annunciato oggi una riduzione delle interruzioni programmate dell’erogazione di corrente elettrica. Il programma prevede blackout in giornata in diverse aree del Paese e in diverse fasce orarie, ma il presidente della Commissione, Janaka Ratnaka Rathnayaka, ha dichiarato che le interruzioni saranno ridotte al minimo e che in alcune zone potrebbero non avvenire affatto, in base alla disponibilità di carburante. Anche il presidente del Paese, Gotabaya Rajapaksa, ha dato istruzioni affinché le amministrazioni competenti agiscano per garantire il servizio. Il 2 marzo l’erogazione di elettricità è stata interrotta per sette ore e mezza, l’interruzione più lunga, ma il ministro delle Finanze, Basil Rajapaksa, aveva annunciato in quell’occasione un miglioramento della situazione a partire dal 5 marzo e auspicato una soluzione al problema della disponibilità di combustibili entro la fine del mese. Lo Sri Lanka sta attraversando una grave crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori chiave, a cominciare dal turismo, e che è stata aggravata dalla carenza di valuta estera, necessaria per importazioni essenziali, come quelle di cibo, carburanti e medicinali. La situazione ha portato al razionamento nei supermercati e nelle stazioni di rifornimento, costringendo numerose centrali termiche a interrompere l’attività. (segue) (Inn)