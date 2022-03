Sri Lanka: Commissione servizi pubblici, interruzioni elettricità ridotte al minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 febbraio dall’India sono arrivate a Colombo 40 mila tonnellate di carburante che lo Sri Lanka ha acquistato da Indian Oil Corporation (Ioc). La fornitura si inserisce nel contesto dell’assistenza finanziaria offerta recentemente da Nuova Delhi, comprendente una nuova linea di credito da un miliardo di dollari per l’acquisto di cibo, medicinali e altri beni di prima necessità; 500 milioni di dollari per l’importazione di carburante dall’India; un differimento di due mesi di un prestito di 515,2 milioni di dollari e un accordo di swap valutario di 400 milioni di dollari nell’ambito della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, cui entrambi i Paesi appartengono. L’interlocuzione con l’India si è affiancata a quella con la Cina, alla quale lo Sri Lanka ha chiesto una ristrutturazione del debito: nell’ultimo decennio, infatti, Pechino ha concesso prestiti agevolati per oltre cinque miliardi di dollari per il finanziamento della costruzione di infrastrutture. (segue) (Inn)