Sri Lanka: Commissione servizi pubblici, interruzioni elettricità ridotte al minimo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 gennaio il presidente Gotabaya Rajapaksa ha annunciato al parlamento nuove misure per attrarre investimenti e un’accelerazione delle politiche per lo sviluppo di esportazioni, turismo e rimesse nel tentativo di ricostruire le riserve valutarie. “Dovrebbe esserci un importante sviluppo nei settori dell’industria del turismo che attrae valuta estera, nell’occupazione di lavoratori qualificati all’estero e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, ha dichiarato il presidente. “In questo momento abbiamo un forte bisogno di investimenti per lo sviluppo del nostro Paese. Pertanto, dobbiamo compiere maggiori sforzi in futuro per attrarre nuovi investimenti in settori scelti con cura. Ciò che conta non è se si tratta di investimenti nazionali o esteri, ma se sono per il bene del Paese”, ha aggiunto Rajapaksa. (Inn)