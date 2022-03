Vaticano: papa Francesco ha ricevuto in Udienza l'amabsciatore del Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Domingo Teixeira de Abreu Fezas Vital, Ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. Domingo Teixeira de Abreu Fezas Vital è nato il 27 settembre 1958 a Luanda (Angola). Si è laureato in Scienze Sociali e Giuridiche presso l'Università Federale di Rio de Janeiro con equivalenza in diritto, dall'università di Coimbra e ha ottenuto un Master in commercio internazionale presso l'Università Libera di Bruxelles. (Civ)