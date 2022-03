Ucraina: ministro Esteri Kuleba, incontrerò Lavrov in Turchia se sarà utile a produrre risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è detto pronto a incontrare l’omologo russo Sergej Lavrov in Turchia se questi colloqui saranno utili a produrre dei risultati. Kuleba in una dichiarazione televisiva, ha detto che oggi avrà un colloquio con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, proprio per discutere dell’organizzazione di tali negoziati. “C'è già un consesso negoziale: sono state formate delegazioni sia da parte russa che ucraina e si stanno incontrando sul territorio della Bielorussia. Se valuterò che i colloqui con Sergej Lavrov possono essere sostanziali e rientrare nel quadro generale del processo negoziale, ovviamente non rifiuterò di incontrarlo", ha detto Kuleba. (Kiu)