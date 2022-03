Francia: Le Pen, Macron non è comandante militare e non siamo in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron non è comandante militare e la Francia non è in guerra. Lo ha detto la candidata alle presidenziali francesi per il Rassemblement national, Marine Le Pen, a proposito della guerra in corso in Ucraina. Rispondendo alla domanda di un giornalista, Le Pen ha detto che bisogna “smetterla con questo vocabolario”, ovvero quello bellico, “utilizzato da alcuni, io credo, a torto”. “Aggiungere armi a una guerra non fa fermare una guerra. La realtà è che malgrado il coraggio incredibile del popolo ucraino la guerra non è equilibrata e non lo diventerà mediante le forniture di armi da parte dei Paesi dell’Unione europea”, ha detto Le Pen. “Bisogna puntare tutto sulla diplomazia”, ha proseguito. (Frp)