Ucraina: generale Syrsky, siamo pronti a difendere Kiev dagli aggressori russi

- Le forze di difesa di Kiev, la capitale dell’Ucraina, sono pronto a fronteggiare gli aggressori russi. È quanto riferito dal comandante delle forze armate a difesa di Kiev, il generale Oleksandr Syrsky, che questa mattina ha verificato la prontezza delle fortificazioni erette per arrestare l’avanzata degli invasori russi. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del ministero della Difesa ucraino, "una tale unità fra cittadini e forze armate non è mai esistita prima. Siamo pronti a respingere e sconfiggere il nemico. Sono sicuro che alla periferia della capitale, l'aggressore metterà alla prova tutta la rabbia del popolo ucraino", ha affermato Syrsky. Secondo il generale sono state prese tutte le misure necessarie per respingere l'aggressore e sono in fase di allestimento posti di blocco, punti di osservazione, pattuglie mobili e altro ancora. (Kiu)