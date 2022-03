Ucraina: vicepremier Vereshchuk, violata tregua umanitaria anche a Volnovakha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno iniziato a bombardare Volnovakha, una delle due città per cui Russia e Ucraina avevano concordato per oggi un regime di cessate il fuoco per consentire l’evacuazione dei civili. Lo ha detto la vicepremier e ministra per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, in un briefing con la stampa. "Alle 11:45 (10:45 in Italia) la Federazione Russa ha iniziato a bombardare la città di Volnovakha con armi pesanti. Come sapete, dalle 9 del mattino del 5 marzo, avevamo un accordo sulla creazione di due corridoi umanitari a Volnovakha e Mariupol. Prendo atto che la Russia ha violato gli accordi, anche attraverso testimonianze della Croce Rossa”, ha detto la ministra. Inoltre, secondo Vereshchuk, sono in corso combattimenti nell'area di Pologi-Orikhovo, il che rende impossibile per la colonna spostarsi da Mariupol a Zaporizhzhia. "Ci appelliamo alla parte russa affinché interrompa i bombardamenti, garantisca il cessate il fuoco e dia l'opportunità di formare delle colonne umanitarie in modo che i bambini, le donne e gli anziani possano lasciare il centro abitato", ha detto Vereshchuk. Infine, la ministra ha chiesto alle autorità di Mosca di consentire l’invio di beni umanitari dal Dnepr e dalla città di Zaporizhzhia, come medicinali e generi alimentari. (Kiu)