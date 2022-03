Martino: Bergamini, incarnazione della visione liberale dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci ha lasciati Antonio Martino. Un grande dolore per me, che gli ero molto affezionata, e per tutta la comunità politica di Forza Italia, che ha avuto nel Professore un punto di riferimento e una guida autorevole insieme al Presidente Silvio Berlusconi". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con Parlamento Deborah Bergamini. "Antonio Martino era una persona perbene, al servizio delle Istituzioni, protagonista assoluto della scena politica italiana sempre attento e disponibile nel mettere le sue competenze e la sua professionalità al servizio del Paese. Per noi, era e sarà per sempre l’incarnazione di quella visione liberale dello Stato che ci ha spinti ad impegnarci in politica. Caro Professore, che la terra le sia lieve", aggiunge.(Rin)