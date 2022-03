Vaticano: monsiognor Iannuzzi nuovo vescovo di Castellaneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo di Castellaneta Italia padre Sabino Iannuzzi, della Provincia minoritica di Santa Maria delle Grazie, vicario episcopale per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Benevento e Rettore della basilica Santissima Annunziata e Sant'Antonio a Vitulano. Monsignor Sabino Iannuzzi, è nato il 24 agosto 1969 ad Avellino, nell'omonima provincia ed arcidiocesi. Conseguito il diploma di ragioniere-perito commerciale ad Avellino, è stato ammesso come Postulante nella Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia; il 23 settembre 1990 ha iniziato il noviziato, l'anno successivo ha emesso la Prima Professione religiosa e il 22 ottobre 1994 la Professione solenne. È stato ordinato presbitero il 24 giugno 1995. Nel 2006 ha ottenuto un Master in gestione, amministrazione e controllo degli Enti ecclesiastici all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivamente ha frequentato il Corso di alta formazione per animatori della comunicazione e della cultura della Cei. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in sacra teologia con specializzazione in teologia pastorale. Nell'ambito diocesano è stato insegnante di religione cattolica nelle scuole statali e Rettore del Santuario diocesano Gesù Bambino di Praga a Benevento; attualmente è Membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei consultori e del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, direttore responsabile del trimestrale Voce Francescana. (Civ)